Россияне стали реже брать кредиты на покупку автомобиля с пробегом

ОКБ: В РФ 70 процентов от объема выданных автокредитов пришлось на новые машины

В мае сократилась доля кредитов, которые берут россияне на покупку подержанного автомобиля. Это выяснили эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Их выводы процитировало издание «Коммерсантъ».

В количественном выражении она составила 31 процент, в денежном — 30 процентов. Средний размер подобной ссуды достиг 1,289 миллиона рублей.

В то же время заметно (до 69 процентов) выросла доля займов, которые получают жители РФ для приобретения нового автомобиля. Она дошла до максимальных с ноября 2020 года значений. Средняя сумма такого кредита достигла 1,356 миллиона рублей.

Всего же за последний месяц весны в России выдали 74,79 автокредитов на 97,28 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля в России до 81,1 процента выросла доля отказов по заявкам на автозаймы. В ноябре 2024 года доля отказов по таким заявкам составляла 76,4 процента.

Также известно, что Минпромторг собрался вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования.