Мошенники резко активизировали один тип атак

SBA: Мошенники резко активизировали фишинговые атаки от лица госорганов

Мошенники резко нарастили количество фишинговых атак от лица госорганов, сообщили аналитики Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным экспертов, с начала 2026 года злоумышленники регистрировали около 30 фейковых сайтов министерств и надзорных органов в месяц, однако в апреле и мае произошел резкий скачок — они создали на 36 и 45 процентов больше фишинговых ресурсов по сравнению со средним числом.

Отмечается, что такая динамика может быть связана с тестированием новых сценариев фишинга, в которых используется образ государственных органов, регуляторов и связанных с ними сервисов. Легенды чаще всего строятся вокруг Роскомнадзора, Минцифры и Росфинмониторинга.

Среди зафиксированных специалистами схем: проверка безопасности аккаунта через якобы государственные сервисы, верификация с помощью мессенджеров на фейковых сайтах, получение доступа к базе данных для проверки использования персональной информации третьими лицами. Сообщается, что подобные сайты используются для вовлечения жертвы в дальнейший сценарий социальной инженерии, сбора учетных данных, номера телефона, кодов из СМС или создания ощущения легальности перед последующим звонком мошенников.

Отдельно аналитики указали на появление фейковых баз сотрудников, которые злоумышленники выдают за официальные или связанные с государственными структурами. Такие страницы часто сделаны небрежно: встречаются ошибки в анкетах, дублирующиеся номера, некорректные данные и несоответствие между легендой сайта и его содержанием.

Мошенники все чаще используют образ госорганов, потому что это повышает доверие и, соответственно, снижает внимательность жертвы. Такие сайты не всегда нужны для прямой кражи данных — часто они используются как вспомогательный элемент мошеннической схемы и помогают убедить жертву в официальности происходящего Сергей Трухачев руководитель сервиса SBA

Ранее неизвестные взломали «Госуслуги» жительницы Екатеринбурга и зарегистрировали в ее квартире 57 жителей Ингушетии. О виртуальном заселении женщина узнала случайно: из-за большого количества прописанных она получила счет за коммунальные услуги в размере 50 тысяч рублей.

