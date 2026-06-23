Иордания проиграла Алжиру во втором туре ЧМ-2026

Алжир одержал победу над Иорданией во втором туре ЧМ-2026 со счетом 2:1

На стадионе Левайс в Калифорнии завершился очередной матч группы J второго тура чемпионата мира по футболу-2026. Встреча прошла между сборными Иордании и Алжира, последняя одержала победу со счетом 2:1.

На протяжении первого тайма Иордания вела со счетом 1:0 — на 36-й минуте в ворота алжирцев забил Низар Аль-Рашдан. Однако после перерыва ситуация изменилась: на 69-й минуте ворота сборной Иордании поразил 26-летний алжирец Надир Бенбуали, сравняв счет. Затем сборная Алжира вырвалась вперед — в этом ей помог Амин Гуири, забив гол на 82-й минуте.

Всего в ходе встречи рефери выдал две желтых карточки: на 44-й минуте ее получил игрок сборной Алжира Рамиз Зерруки, на 64-й — иорданец Хусам Абу Дахаб.

Ранее Норвегия со счетом 3:2 обыграла Сенегал.