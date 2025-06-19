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01:12, 19 июня 2025Мир

Путин не захотел обсуждать действия РФ при возможном убийстве верховного лидера Ирана

Путин не стал обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о действиях Москвы в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что даже не хочет представлять такое развитие событий. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию ведет РИА Новости.

«Я даже обсуждать этого не хочу», — сказал глава государства. Он также рассказал, что Иран не просит Россию о военной помощи, в частности в развитии военных технологий. Кроме того, в договоре о Стратегическом сотрудничестве между странами нет статей об оборонной сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно точное местонахождение верховного лидера Ирана, но его не планируют устранять «по крайней мере сейчас». При этом американский лидер подчеркнул, что его терпение находится «на исходе».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключал сценария покушения на Али Хаменеи. По его словам, подобные действия «позволят завершить конфликт в скором времени».

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