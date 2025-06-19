Путин задался вопросом о написанных Западом правилах

Путин: Запад пишет правила для других, но сам не собирается их соблюдать

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) задался вопросом о написанных Западом правилах. Трансляцию ведет РИА Новости.

Он отметил, что западные страны пишут правила для других, но сами не собираются их соблюдать.

«Надо жить по правилам, по каким правилам? Правила вы пишете для других, а сами не собираетесь их соблюдать, кто будет жить по таким правилам?» — спросил президент.

Глава государства добавил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики.

Путин также заявил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений. По словам российского лидера, Москва хочет добиться справедливого миропорядка, соблюдения правил мировой торговли.

