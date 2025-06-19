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00:40, 19 июня 2025Россия

Путин задался вопросом о написанных Западом правилах

Путин: Запад пишет правила для других, но сам не собирается их соблюдать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) задался вопросом о написанных Западом правилах. Трансляцию ведет РИА Новости.

Он отметил, что западные страны пишут правила для других, но сами не собираются их соблюдать.

«Надо жить по правилам, по каким правилам? Правила вы пишете для других, а сами не собираетесь их соблюдать, кто будет жить по таким правилам?» — спросил президент.

Глава государства добавил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики.

Путин также заявил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений. По словам российского лидера, Москва хочет добиться справедливого миропорядка, соблюдения правил мировой торговли.

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