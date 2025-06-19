Пьяная пассажирка самолета схватила за волосы попутчицу и назвала ее «жирной сукой»

Пьяная пассажирка Southwest Airlines схватила за волосы попутчицу на рейсе в США

Пьяная пассажирка авиакомпании Southwest Airlines устроила истерику в самолете в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, США. Соответствующее видео было опубликовано в TikTok, на него обратил внимание таблоид New York Post.

По данным издания, 32-летняя американка Лианна Перри перед вылетом схватила за волосы свою попутчицу и назвала ее «жирной сукой». Пока члены экипажа удерживали дебоширку, она оскорбляла и пинала других пассажиров. «У твоего парня член размером два дюйма (около пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»). Это стыдно. Мне так жаль твоего парня», — продолжила выкрикивать попутчице Перри, пока на нее надевали наручники.

Затем американка заявила, что не может дышать, упала в проход между сиденьями и начала размахивать ногами, нецензурно ругаясь. На борт пришлось вызвать сотрудников полиции, которые сняли Перри с рейса. Ей предъявили обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами.

Ранее пассажирка самолета, следовавшего в Малагу, захотела пойти в туалет во время посадки и оттаскала за волосы стюардесс, которые запретили ей вставать с места. Пилотам пришлось прервать посадку и сделать петлю в небе.

