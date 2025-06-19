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10:07, 19 июня 2025Россия

Резко сменившая имидж Поклонская выложила новые фото

Экс-прокурор Крыма Поклонская призвала россиянок экспериментировать с собой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-прокурор Крыма Поклонская обратилась с наставлением к россиянкам. Об этом она написала в Telegram.

Не так давно резко сменившая имидж Поклонская выложила серию снимков, на которых она позирует в платьях красного, белого и зеленого цветов. «Этот пост для прекрасных женщин», — написала она под фотографиями. Экс-прокурор призвала россиянок экспериментировать раскрывать свою красоту.

Также она напомнила о предстоящем «солнечном празднике Купало». Вероятно, она имела в виду день Ивана Купалы, который получил свое название из-за Иоанна Крестителя.

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Ранее Поклонская выложила фото в вышиванке. Пост под снимком экс-прокурор посвятила Александру Пушкину, разместив в качестве эпиграммы написанное им четверостишье.

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