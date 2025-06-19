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18:24, 19 июня 2025Экономика

Россиян призвали не фантазировать о «черных дырах рынка»

Новак: Рынок не следует пугать прогнозами на фоне войны Израиля и Ирана
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рынок не следует пугать прогнозами о возможных последствиях войны между Израилем и Ираном. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, передает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представителю кабмина задали вопрос о рисках остановки движения танкеров в Ормузском проливе или уничтожения иранской нефтяной промышленности. Однако он призвал не фантазировать о подобных вариантах и не пытаться их предугадать.

«Мы должны быть ориентированы на то, что все-таки таких ситуаций не будет, потому что любые потрясения для рынка, они обеспечивают какие-то черные дыры, которые в целом вызывают большую для нефтяного рынка волатильность, и это не играет на пользу ни инвестициям, ни принятиям решения по балансировке рынка», — сказал он.

Новак также заявил о необходимости «спокойно реализовывать» ранее принятые решения, в том числе в рамках ОПЕК+. Так, например, для поддержки спроса Россия вместе с прочими членами картеля договорилась об увеличении производства нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав многочисленные объекты в Иране, объяснив это возможностью Тегерана создать ядерную бомбу. Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов. На фоне этих новостей цены на сырье, которые снижались несколько недель подряд, в моменте подскочили до 78,5 доллара.

В начале недели нефть подешевела до 71,5 доллара, но цены вернулись к росту на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Ирана полной капитуляции, из чего некоторые сделали вывод о готовности Белого дома принять участие в конфликте. Вероятным ответом Ирана назвали закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20 процентов мировых поставок нефти После такого шага, предполагают аналитики, цены на углеводороды могут подскочить и до 130 долларов за баррель.

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