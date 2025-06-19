Россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем и была пристыжена в сети

Россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем, пожаловалась на него подписчикам и была пристыжена в сети. Видео с криками малыша она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Он бился в истерике, лупил ногами по нашим креслам. Извивался, как червь, на руках у матери, которая тщетно пыталась его успокоить. Зачем-то ползал у нас под ногами», — объяснила автор видео. При этом ее собственный ребенок весь полет провел молча.

Некоторые пользователи поддержали недовольную женщины, а другие посчитали, что ей следует быть терпимее. «Не понимаю тех, кто осуждает мам с детьми!», «Вам не стыдно?», «На месте родителей я бы подала на вас в суд. Вы без разрешения выкладываете видео с их ребенком», — писали юзеры.

Ранее мать-одиночка поведала в соцсетях о том, что ее полет по Европе был испорчен из-за детоненавистницы. Женщина получила поддержку в сети.

