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09:42, 19 июня 2025Наука и техника

Российские спутники «Рассвет» начнут запускать с декабря

«Роскосмос»: Спутники связи «Рассвет» начнут запускать с декабря
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Спутники связи «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» начнут запускать с декабря, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«С декабря этого года коллеги начинают серийное развертывание этой группировки, которая на первом этапе составит 350 спутников, а на втором — 900», — сказал руководитель.

По его словам, группировка «Рассвет» будет способна «обеспечивать широкополосный доступ в любой точке страны и мира».

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Ранее госкорпорация сообщила, что российская частная компания «Бюро 1440» (входит в структуру «ИКС Холдинга») планирует запустить до 900 спутников группировки «Рассвет».

В декабре Юрий Борисов, занимая должность главы «Роскосмос», заявил, что к 2030 году в России заработает аналог американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.

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