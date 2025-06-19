Российские спутники «Рассвет» начнут запускать с декабря

«Роскосмос»: Спутники связи «Рассвет» начнут запускать с декабря

Спутники связи «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» начнут запускать с декабря, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«С декабря этого года коллеги начинают серийное развертывание этой группировки, которая на первом этапе составит 350 спутников, а на втором — 900», — сказал руководитель.

По его словам, группировка «Рассвет» будет способна «обеспечивать широкополосный доступ в любой точке страны и мира».

Ранее госкорпорация сообщила, что российская частная компания «Бюро 1440» (входит в структуру «ИКС Холдинга») планирует запустить до 900 спутников группировки «Рассвет».

В декабре Юрий Борисов, занимая должность главы «Роскосмос», заявил, что к 2030 году в России заработает аналог американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.