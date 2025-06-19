Челябинские ученые разработали тест для определения одаренности у дошкольников

Российские ученые разработали способ определения одаренности у детей дошкольного возраста. Об этом пишет портал «Хорошие новости».

Ученые Южно-Уральского госуниверситета создали и запатентовали тест, который позволяет определить уровень интеллектуального и творческого мышления у детей 6-7 лет.

«Цель теста — разделить детей с более высоким уровнем интеллекта (IQ 120–150) и креативности. Задания рассчитаны на то, чтобы определить особенности мышления у тех, кто развивается быстрее других. Ребенок должен уметь читать и считать до 20–30», — пояснила автор методики, доктор психологических наук Вера Грязева-Добшинская.

При этом старший научный сотрудник лаборатории Вера Глухова подчеркнула, что данный тест дети проходят в игровой форме. «Им дают задания любимые сказочные персонажи. Процесс становится интересным, ребята не замечают, что их проверяют. Они выполняют задания легко и без стресса», — заключила спикер.

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