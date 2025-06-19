Российский дальнобойщик устроил поножовщину на дороге

В Нижнем Новгороде дальнобойщика осудили условно на 2,5 года за поножовщину

В Нижнем Новгороде суд приговорил российского дальнобойщика к 2,5 года лишения свободы условно за поножовщину на дороге. Об этом сообщает Ni Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, все произошло из-за конфликта водителей на трассе. В тот день фигурант вез груз из города. В какой-то момент рядом с ним стал перестраиваться легковой автомобиль марки Toyota. Водитель фуры не пропустил его и произошло ДТП. После этого мужчина из Toyota зашел в кабину фуры и напал на дальнобойщика. Завязалась драка. Дальнобойщик выхватил складной нож и дважды ударил напавшего. Мужчина получил ранения в шею и живот. После этого фигурант сам позвонил в 112.

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