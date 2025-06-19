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12:02, 19 июня 2025Силовые структуры

Российский режиссер сел на 17 лет за подготовку взрыва

Суд приговорил режиссера Мосиенко к 17 годам заключения за госизмену и терроризм
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы 64-летнего режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко по делу госизмене и терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что Мосиенко готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию представителя «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). После этого он хотел перейти на сторону Вооруженных сил Украины, передав им свою машину, камуфлированное обмундирование и крупную сумму.

Для выполнения задания Мосиенко приехал в Белгород, поселился в гостинице, после чего извлек из тайника самодельное взрывное устройство и поехал его устанавливать к опорам моста. Во время установки СВУ режиссера задержали.

Первые три года Мосиенко проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф 400 тысяч рублей. Прокурор просил назначить обвиняемому 22 года заключения.

Ранее было раскрыто число осужденных в России пособников Украины.

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