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00:30, 19 июня 2025Из жизни

Силиконовая грудь спасла женщине жизнь

В Китае силиконовая грудь спасла женщину после нападения преступника с ножом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, женщина осталась жива после нападения преступника. Ее спасли силиконовые имплантаты в груди, сообщает издание South China Morning Post.

Злоумышленник напал на 35-летнюю Ма, когда та садилась в автомобиль у торгового центра. Он сел рядом с ней и, угрожая ножом, заставил оплатить парковку и ехать в Тунсян — другой город, расположенный в 60 километрах от Ханчжоу.

Там злоумышленник пытался вымогать у Ма деньги, но ее банковский счет оказался почти пуст. Тогда он потребовал, чтобы она заняла деньги у друзей. Женщина воспользовалась тем, что он отвлекся, и написала сообщение возлюбленному. Тот выяснил, где находится ее телефон, и позвонил в полицию Тунсяна.

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Когда сотрудники полиции приехали на указанное место, злоумышленник 22 раза ударил Ма ножом, а затем покончил с собой. Хотя женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, она выжила. Ее спасли силиконовые имплантаты для увеличения груди. Почти все удары пришлись на них, нож лишь один раз достиг ее легкого.

Ранее сообщалось, что силиконовый имплантат в груди женщины сумел изменить траекторию пули и спас его обладательницу. Компьютерная томография выявила небольшой ушиб легкого, однако серьезных повреждений органов грудной клетки удалось избежать.

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