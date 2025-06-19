Сийярто назвал своей мечтой план Меркель по России

Сийярто назвал мечтой создание экономической зоны от Лиссабона до Владивостока

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал своей мечтой идею экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по созданию единой экономической и торговой зоны от Лиссабона до Владивостока. Такое заявление он сделал на полях 28-го Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если вы спросите меня, о чем я мечтаю через 18 лет, так это о том, чтобы мы вернулись к рациональности таким образом, чтобы евразийское сотрудничество стало основой глобального мира и развивающейся европейской экономики», — отметил дипломат.

В 2023 году Сийярто говорил, что восстановить дружеские отношения между Россией и странами Европейского союза возможно. Он предположил, что их перезагрузка может произойти после заключения мира на Украине. Дипломат также допустил, что ведущие западноевропейские политики могут вернуться к вопросу о создании торговой зоны между Лиссабоном и Владивостоком после урегулирования конфликта.