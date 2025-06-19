Собчак обвинили в распространении фейков после видео со спящим Слуцким

ЛДПР: Собчак опубликовала фейковое видео с якобы спящим на ПМЭФ-2025 Слуцким

Ксения Собчак опубликовала видео с якобы спящим во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, что не соответствует действительности. В распространении фейков журналистку обвинила замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар, передает «Газета.ру».

Представитель ЛДПР объяснила, что эти кадры относятся к более раннему событию. «Разгонять фейки — это новые стандарты журналистики? Иначе как еще объяснить то, что Ксения Собчак публикует древнее видео, снятое в Госдуме, и привязывает его к ПМЭФ?» — возмутилась она.