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13:30, 19 июня 2025Наука и техника

Стал известен продлевающий жизнь препарат

Aging Cell: Препарат рапамицин продлевает жизнь без диет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Голодание и сокращение калорийности давно признаны эффективными стратегиями продления жизни. Однако ученые из Университетов Восточной Англии и Глазго выяснили, что схожий эффект можно получить с помощью препарата рапамицин — без необходимости ограничивать питание. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Авторы проанализировали 167 исследований на восьми видах позвоночных — от рыб до приматов. Они сравнили влияние диеты, рапамицина и другого популярного препарата, метформина. Оказалось, что рапамицин столь же стабильно продлевает жизнь, как и ограничение калорий, тогда как метформин не показал существенной пользы.

Рапамицин изначально использовался как иммунодепрессант, но сегодня активно изучается как потенциальный «антивозрастной» препарат. Важно, что эффект наблюдался у обоих полов и не зависел от типа диетического ограничения. Это делает препарат особенно интересным для дальнейших исследований в сфере долголетия.

Авторы подчеркивают: это не призыв к приему рапамицина, так как возможны побочные эффекты, особенно связанные с иммунной системой. Однако при низких дозах серьезных рисков пока не выявлено.

Ранее ученые назвали продукты, которые могут продлевать жизнь — это ягоды, темный шоколад, чай и яблоки. Их регулярное употребление связано со снижением смертности и рисков хронических заболеваний благодаря высокому содержанию флавоноидов.

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