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20:47, 19 июня 2025Спорт

Стал известен результат допинг-пробы украинского футболиста «Челси»

The Athletic: Допинг-проба Мудрика дала положительный результат
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Toby Davis / Reuters

Допинг-проба полузащитника Челси и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика дала положительный результат. Об этом стало известно The Athletic.

Уточняется, что игрока могут дисквалифицировать на срок до четырех лет. Сейчас у него есть два варианта: либо согласиться с выдвинутыми обвинениями, либо запросить слушание в Футбольной ассоциации Англии.

В декабре 2024 года стало известно, что в крови игрока «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Утверждалось, что Мудрику сделали инъекцию стволовых клеток коровы, которые могли содержать мельдоний.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В прошлом сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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