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21:20, 19 июня 2025Россия

Стало известно о первой поездке Путина за границу в 2025 году

Ушаков: Визит в Минск станет первой зарубежной поездкой Путина в 2025 году
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Визит президента России Владимира Путина в Минск станет его первой зарубежной поездкой в 2025 году. Российский лидер планирует посетить Белоруссию в конце июня, заявил в разговоре с ТАСС его помощник Юрий Ушаков.

27 июня в республике состоится саммит ЕАЭС.

В прошлый раз Владимир Путин выезжал за границу в начале декабря 2024 года, также в Минск — на Высший госсовет Союзного государства. Всего в прошлом году глава государства совершил 11 зарубежных визитов.

Ранее президент РФ получил приглашение на саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге (ЮАР). Он пройдет в ноябре, решение об уровне делегации России на предстоящем саммите будет принимать лично Путин.

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