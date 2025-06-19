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08:20, 19 июня 2025Россия

Стало известно о ракетной атаке ВСУ по Крыму

Telegram-канал «Два майора»: ВСУ атаковали Крым ракетами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Стало известно о ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на мониторинговые каналы, отслеживающие активность в зоне спецоперации и приграничных регионах России.

По их данным речь идет об атаке ракетами «Нептун», которые самостоятельно производит Украина.

Среди ракет «уже есть сбитые», отмечает «Два майора». О возможных последствиях на земле не сообщается.

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В начале июня ВСУ предприняли еще одну попытку атаковать Крым. Тогда, по данным Минобороны России, были задействованы беспилотники. Четыре летательных аппарата были сбиты в небе над полуостровом.

ЖЗЛ
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