Стало известно об утверждении Трампом плана атаки на Иран без приказа о реализации

WSJ: Трамп утвердил приказ атаки на Иран, но не отдал приказ о его реализации

Президент США Дональд Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Стало известно, что глава Белого дома пока не давал приказа атаковать на случай, если Тегеран примет решение отказаться от ядерной программы.

«Поскольку конфликт между Ираном и Израилем продолжается, президент Трамп рассматривает несколько вариантов, включая удар США по Ирану», — говорится в статье.

Отмечается, что одной из возможных целей является завод по обогащению урана в Фордо. Он находится в горном массиве и досягаем лишь для самых мощных боеприпасов.

Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы не сможет уничтожить завод своими силами.