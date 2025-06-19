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10:04, 19 июня 2025Наука и техника

Starship взорвался во время испытания

Spaceflight Now: Корабль Starship взорвался во время огневого испытания
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joe Skipper / Reuters

Вторая ступень многоразовой транспортной системы Starship — одноименный корабль — взорвалась во время статического огневого испытания. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает издание Spaceflight Now.

Инцидент произошел сегодня, 19 июня, в 07:00 московского времени, на объекте компании в Мэсси, недалеко от базы Starbase в Техасе, в ходе подготовки к запуску шести ракетных двигателей Raptor второй ступени. «Ship 36 в форме пули из нержавеющей стали был разорван на части гигантским огненным шаром, когда жидкие метан и кислород загружались для ожидаемого испытательного запуска шести ракетных двигателей Raptor», — говорится в публикации.

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Причины случившегося выясняются. Ship 36 должен был использоваться в ходе десятых летных испытаний Starship.

В мае генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил, что девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу.

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