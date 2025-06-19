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07:30, 19 июня 2025Путешествия

Турист описал девушек в Норвегии фразой «довольно много упитанных красавиц»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Francisco Seco / AP

Российский турист отправился в Норвегию и описал местных девушек фразами «жуют на каждом углу» и «здесь довольно много упитанных красавиц». О своих впечатлениях мужчина рассказал в блоге TrueStory Treval на платформе «Дзен».

Путешественник отметил, что образ светлокожих скандинавок, которых представляют в сериалах и в кино, не совсем верный, так как миграционная программа позволила разнообразить местную культуру. «К настоящему моменту коренное население Норвегии составляет 75 процентов. Теперь это многонациональное государство. Так что на местных улицах можно увидеть самых разных женщин», — написал путешественник.

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Больше всего его удивило, что девушки в Скандинавии не стесняются есть на ходу. «Видимо у норвежских девушек на генетическом уровне отложилось, что если есть еда — то ее надо есть. Поэтому на каждом углу можно встретить жующих женщин, причем едят они какой-нибудь фаст-фуд», — заметил турист.

Тревел-блогера также впечатлили их наряды: помимо мини-юбок с кроссовками, у местных женщин в тренде национальные платья. «У норвежских девушек имеются традиционные платья, которые очень сильно напоминают славянские. В качестве развлечения нарядные девушки гуляют по улицам и поют песни. Это такая дань традиции и почитание местного короля, ведь в стране действует конституционная монархия», — рассказал мужчина.

Ранее этот путешественник побывал в Швеции и отметил, что местные трепетно относятся к окружающей среде. Поэтому девушки в Стокгольме принимают солнечные ванны на лужайках возле жилых домов.

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