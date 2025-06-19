Уролог перечислил главные для потенции и простаты продукты

Правильное питание поможет сохранить мужское здоровье на долгий срок, рассказал уролог-андролог, хирург Ильнур Аглиуллин. Главные для здоровья простаты и потенции продукты он перечислил в беседе с Ufatime.ru.

Он порекомендовал мужчинам включить в рацион помидоры. Эти овощи содержат ликопин — мощный антиоксидант, полезный для мужского здоровья. Врач также посоветовал есть морковь: всего 10 граммов моркови в сутки снижают риск развития рака простаты на пять процентов. Для профилактики заболевания также полезна капуста брокколи.

Говоря о полезных для мужского здоровья напитках, Аглиуллин призвал включить в рацион гранатовый сок и зеленый чай. Уролог также напомнил, что важно пить достаточно жидкости, потому что обезвоживание приводит к сгущению крови и ухудшению кровообращения, что может вызвать эректильную дисфункцию.

Ранее Аглиуллин заявил, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин могут возникнуть проблемы с психикой. В качестве примера он привел резкие перепады настроения и повышенную эмоциональность.