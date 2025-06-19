Устроивший дорожный конфликт со стрельбой в упор россиянин выслушал приговор

В Саратовской области расстрелявшему людей в дорожном конфликте дали 24 года

В Саратовской области к 24 годам колонии и компенсации морального вреда в 7,5 миллиона рублей приговорили россиянина Рубика Акопяна, осужденного за расправу над водителем ВАЗ и покушение на его пассажира в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, 24 ноября 2024 года Акопян за рулем Toyota Land Cruiser 200 вопреки правилам не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, после чего подъехал к остановившейся отечественной легковушке, выхватил пистолет и семь раз выстрелил в упор по водителю и пассажиру. Полученные водителем раны оказались не совместимы с жизнью, его пассажира спасли медики.

Сыщики быстро установили личность стрелявшего и задержали его. Акопян отказывался сотрудничать со следствием, выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности. В доме осужденного в ходе обыска нашли оружие, пули и гильзы.

Ранее в Свердловской области мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта.