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22:15, 19 июня 2025Мир

В Госдуме резко высказались о втягивании США в конфликт с Ираном

Слуцкий: Втягивание США в агрессию против Ирана будет преступной ошибкой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Втягивание США в конфликт с Ираном будет преступной ошибкой с огромными последствиями. Об этом сказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Втягивание США в израильскую авантюру по продолжению немотивированной агрессии против Ирана станет преступной ошибкой. Последствия выйдут далеко за пределы региона с созданием глобальных угроз. Сегодня — не 2003 год!» — резко заявил депутат.

Он также отметил, что Россия готова взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, однако для этого понадобится политическая воля двух стран.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о последствиях возможного удара США по Ирану. «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», — сказал представитель Кремля.

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