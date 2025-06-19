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23:43, 19 июня 2025Мир

В изменении меню американских военных увидели тревожный знак

RusVesna: Военным США подают стейки, как принято перед отправкой в горячую точку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Американским военнослужащим начали подавать стейки и лобстеров, как принято перед отправкой в горячую точку. На изменение меню солдат США обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

К публикации прикреплены видео американских военных, которые показывают, что их начали кормить лобстерами. Комментаторы, в свою очередь, предупреждают их, что, вероятнее всего, это означает скорую отправку в горячую точку.

«Американцы пишут, что если военных кормят как в ресторане — жди командировки», — отмечают военкоры.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовят инфраструктуру к вступлению в прямой конфликт с Тегераном. По его данным, высшее руководство нескольких американских федеральных агентств также начало готовиться к ударам по Ирану в ближайшие дни.

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