В Киеве прошел самый масштабный митинг с начала СВО

Самый масштабный митинг с начала проведения специальной военной операции (СВО) прошел в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.
«Около тысячи митингующих под Домом профсоюзов. (...) Ветераны возмущены: "Мы воюем на фронте - а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!"», — пишет издание.
Как отмечает издание, митингующие выступают против действий Агентства по розыску и управлению активами (АРМА), а участвующих в акции собралось около тысячи человек.
В феврале в Киеве собрался митингу посольства США. Журналисты издания «Страна.ua» предположили, что таким образом граждане Украины реагируют на заявления президента США Дональда Трампа с критикой украинского лидера Владимира Зеленского и на переговоры США с Россией.