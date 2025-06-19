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18:14, 19 июня 2025Бывший СССР

В Киеве прошел самый масштабный митинг с начала СВО

В Киеве с начала СВО прошел самый масштабный протест
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Самый масштабный митинг с начала проведения специальной военной операции (СВО) прошел в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Около тысячи митингующих под Домом профсоюзов. (...) Ветераны возмущены: "Мы воюем на фронте - а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!"», — пишет издание.

Как отмечает издание, митингующие выступают против действий Агентства по розыску и управлению активами (АРМА), а участвующих в акции собралось около тысячи человек.

В феврале в Киеве собрался митингу посольства США. Журналисты издания «Страна.ua» предположили, что таким образом граждане Украины реагируют на заявления президента США Дональда Трампа с критикой украинского лидера Владимира Зеленского и на переговоры США с Россией.

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