В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают организацию встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной личной встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что в Кремле сейчас не обсуждают организацию встречи Путина и Трампа. При этом он подчеркнул, что подобный саммит должен быть подготовлен.

Ранее Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом. По его мнению, диалог был бы полезен.

Кроме того, Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине. Он допустил, что при президентстве американского политика кризиса можно было бы избежать.

