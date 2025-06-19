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07:18, 19 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают организацию встречи Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной личной встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что в Кремле сейчас не обсуждают организацию встречи Путина и Трампа. При этом он подчеркнул, что подобный саммит должен быть подготовлен.

Ранее Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом. По его мнению, диалог был бы полезен.

Кроме того, Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине. Он допустил, что при президентстве американского политика кризиса можно было бы избежать.

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