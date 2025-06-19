В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной личной встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.
Песков заявил, что в Кремле сейчас не обсуждают организацию встречи Путина и Трампа. При этом он подчеркнул, что подобный саммит должен быть подготовлен.
Ранее Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом. По его мнению, диалог был бы полезен.
Кроме того, Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине. Он допустил, что при президентстве американского политика кризиса можно было бы избежать.