В одном из московских театров произошел пожар

В московском театре имени Щукина на Новом Арбате произошел пожар

В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание началось в библиотеке на шестом этаже, после чего сработала пожарная сигнализация. Всех людей эвакуировали. О пострадавших не сообщалось.

По свидетельству очевидцев, сейчас рядом с зданием виден сильный дым. На место прибыли сотрудники МЧС.

В октябре 2024 года в Хабаровске в театре произошел пожар площадью четыре тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля.