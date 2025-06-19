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21:33, 19 июня 2025Культура

В одном из московских театров произошел пожар

В московском театре имени Щукина на Новом Арбате произошел пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание началось в библиотеке на шестом этаже, после чего сработала пожарная сигнализация. Всех людей эвакуировали. О пострадавших не сообщалось.

По свидетельству очевидцев, сейчас рядом с зданием виден сильный дым. На место прибыли сотрудники МЧС.

В октябре 2024 года в Хабаровске в театре произошел пожар площадью четыре тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля.

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