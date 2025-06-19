В одном из московских театров произошел пожар

В здании театра имени Щукина на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Возгорание началось в библиотеке на шестом этаже, после чего сработала пожарная сигнализация. Всех людей эвакуировали. О пострадавших не сообщалось.
По свидетельству очевидцев, сейчас рядом с зданием виден сильный дым. На место прибыли сотрудники МЧС.
В октябре 2024 года в Хабаровске в театре произошел пожар площадью четыре тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля.