В Раде установили новый антирекорд

В Верховной Раде установился антирекорд по количеству депутатов

В Верховной Раде Украины установился антирекорд по количеству депутатов. Об этом сообщает «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

Теперь в работе парламента страны участвуют 398 народных депутатов. Это является рекордом за все время существования Рады.

Причина в досрочном прекращении полномочий депутата Олеся Довгого. Он не принадлежал ни к одной из фракций Рады. Сам Довгий объявил об уходе из политики.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал общественное мнение о депутатах в стране некорректным. Он отметил, что украинские парламентарии «исполняют свой долг, присягу, которую они принесли на верность украинскому народу».