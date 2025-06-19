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12:05, 19 июня 2025Бывший СССР

В Раде установили новый антирекорд

В Верховной Раде установился антирекорд по количеству депутатов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Perohanych / Wikimedia

В Верховной Раде Украины установился антирекорд по количеству депутатов. Об этом сообщает «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

Теперь в работе парламента страны участвуют 398 народных депутатов. Это является рекордом за все время существования Рады.

Причина в досрочном прекращении полномочий депутата Олеся Довгого. Он не принадлежал ни к одной из фракций Рады. Сам Довгий объявил об уходе из политики.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал общественное мнение о депутатах в стране некорректным. Он отметил, что украинские парламентарии «исполняют свой долг, присягу, которую они принесли на верность украинскому народу».

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