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12:20, 19 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали необходимые шаги для встречи Путина с Трампом и Зеленским

Депутат Новиков: Встреча президентов возможна после выхода на соглашения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет возможна только после выполнения ряда шагов, включающих в себя формулирование общих позиций по мирному урегулированию конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«У всех президентов очень высокая нагрузка. И это обычная мировая практика, что встречи такого формата происходят после того, как стороны уже вышли на соглашения и готовы их оформить. Без этого большого смысла встречи нет», — сказал политик.

Сейчас, по словам Новикова, стороны находятся на этапе сверки позиций по мирному урегулированию. И пока что, как отметил депутат, очевидно, что эти позиции практически не стыкуются, потому встреча лидеров стран на текущий момент не представляется возможной — перед ней придется обсудить слишком много тем, чтобы выработать некое общее компромиссное видение решения проблем.

«Мы исходим из того, что результатом встречи глав государств должно быть соглашение. А оно возможно только после того, как у всех интересантов сформируется некая общая позиция», — объяснил Новиков.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов должна стать итогом длительной работы. Он также добавил, что должны быть заранее подготовлены некие точки.

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