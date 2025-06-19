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00:51, 19 июня 2025Россия

В российском городе пострадал мирный житель при ударе дрона ВСУ

Гладков заявил, что при ударе FPV-дрона ВСУ в Шебекино пострадал мирный житель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в городе Шебекино FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по многоквартирному дому, пострадал один мирный житель.

«Бойцы самообороны доставили мужчину, получившего минно-взрывную травму, в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался», — рассказал глава российского региона.

По его словам, получили повреждения фасад и остекление, также была перебита газовая труба, однако утечка газа устранена.

17 июня беспилотники ВСУ массово атаковали Белгородскую область. Ударам подверглись сразу несколько населенных пунктов, в том числе приграничный город Шебекино – были повреждены сразу пять автомобилей и два частных дома.

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