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10:18, 19 июня 2025Россия

В российском городе рабочие два часа не могли попасть на завод по одной причине

Е1.ru: В Екатеринбурге рабочие два часа не могли попасть на завод из-за досмотра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: E1.RU

В Екатеринбурге рабочие два часа не могли попасть на Машиностроительный завод имени Калинина по одной причине — у предприятия изменились требования внутреннего режима, и сотрудников тщательно досматривали на входе. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Один из россиян отметил, что вместе с коллегами ему пришлось ожидать начала рабочего дня, стоя в очереди под дождем. «На входе достаем все из карманов и через палку металлодетектора проходим. О какой безопасности может идти речь, когда такое столпотворение?» — посетовал горожанин.

Руководство завода пообещало в ближайшее время установить на территории технические средства, позволяющие проводить бесконтактный контроль. Пока же сотрудников попросили запастись терпением, их опоздания не будут считаться нарушением трудовой дисциплины.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рабочего затянуло под пресс на картонном заводе.

ЖЗЛ
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