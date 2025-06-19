В российском регионе мужчина изрезал таксиста и скрылся на его автомобиле

В Калининграде пассажир такси изрезал водителя и похитил его машину

В Калининграде 20-летний местный житель изрезал таксиста и скрылся на его автомобиле. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении МВД по региону.

Пострадавшим оказался 44-летний житель города. Он сам обратился в полицию и рассказал, что рано утром взял заказ, пассажир стал вести себя агрессивно, а затем достал строительный нож и нанес ему 12 порезов в область головы, лица и шеи. После этого агрессор потребовал передать ему управление машиной. Таксист вышел из автомобиля и вызвал полицию.

Автомобиль потерпевшего был обнаружен недалеко от места преступления. Нападавшего также удалось задержать. Его арестовали.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный россиянин напал на таксиста в салоне его автомобиля и попал на видео.