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20:39, 19 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина изрезал таксиста и скрылся на его автомобиле

В Калининграде пассажир такси изрезал водителя и похитил его машину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Калининграде 20-летний местный житель изрезал таксиста и скрылся на его автомобиле. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении МВД по региону.

Пострадавшим оказался 44-летний житель города. Он сам обратился в полицию и рассказал, что рано утром взял заказ, пассажир стал вести себя агрессивно, а затем достал строительный нож и нанес ему 12 порезов в область головы, лица и шеи. После этого агрессор потребовал передать ему управление машиной. Таксист вышел из автомобиля и вызвал полицию.

Автомобиль потерпевшего был обнаружен недалеко от места преступления. Нападавшего также удалось задержать. Его арестовали.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный россиянин напал на таксиста в салоне его автомобиля и попал на видео.

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