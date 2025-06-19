Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 19 июня 2025Мир

В Турции высказались о дате переговоров России и Украины

РИА Новости: Переговоры РФ и Украины после 22 июня зависят от готовности сторон
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новый раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта зависит от готовности сторон к встрече. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Проведение следующей встречи представителей России и Украины после 22 июня в Стамбуле зависит от готовности сторон», — заявил агентству турецкий дипломатический источник.

По его словам, Турция надеется на то, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте и новые переговоры Москвы и Киева могут пройти после 22 июня.

Кроме того, стало известно, что к следующей встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле все готово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина перечислила исчерпанные ресурсы российской экономики

    Песков назвал условие встречи Путина с Трампом и Зеленским

    В Кремле рассказали об отношении Путина к помощи Трампа по Украине

    Сальдо рассказал о значении буферной зоны в Херсонской области

    Раскрыто имя обманувшего московского адвоката с билетом на ПМЭФ

    В США заявили о вступлении в войну с Ираном

    Захарова высказалась о «заколдованной цифре» Каллас

    Правоохранительные органы выяснили местонахождение скрывающегося тестя актера Прилучного

    В Москве чеченка вступилась за задержанных «Русской общиной» детей и сняла их на видео

    Джиджи Хадид поделилась снимком в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости