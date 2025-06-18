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16:52, 18 июня 2025Мир

В Турции высказались о новом раунде переговоров между Россией и Украиной

В Турции заявили, что к новому раунду переговоров России и Украины все готово
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция ожидает, что следующий раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта состоится в ближайшее время, к нему все готово. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Надеемся, что [российско-украинские переговоры] возобновятся в ближайшее время, пока что у нас нет конкретной даты. Но всяческая готовность к ним выражена», — передает агентство.

Кроме того, источник указал на то, что турецкая сторона на данный момент не располагает конкретной информацией по месту и срокам возможной очередной встречи российских и украинских представителей.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не определена.

14 июня помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Он также отметил, что глава Белого дома выразил заинтересованность в окончании украинского кризиса.

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