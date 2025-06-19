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09:06, 19 июня 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал об осыпающемся фронте ВСУ на одном из направлений

Подоляка: Фронт ВСУ на новопавловском направлении продолжает сыпаться
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на новопавловском направлении продолжает сыпаться после оставления украинскими войсками сел Запорожье и Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Юрий Подоляка.

«Именно оставление ВСУ двух вышеупомянутых населенных пунктов привело к тому, что фронт их здесь продолжает сыпаться в том числе и по флангам (западнее Федоровки и севернее Алексеевки)», — написал он.

Кроме того, Подоляка сообщил, что российские войска продвигаются в лесопосадках на западном берегу реки Мокрые Ялы, перехватывая логистику гарнизонов украинской армии в селах Ялта и Звезда (Зирка). Он подчеркнул, что их следующими целями должны стать населенные пункты Мирное и Поддубное.

Военблогер также отметил, что в то же время Вооруженные силы России ведут бои в Дачном в Днепропетровской области и зачищают карман между Алексеевкой и Ореховым в Запорожской области. По его словам, впоследствии они должны начать продвижение к Новопавловке, взятие которой откроет широкие перспективы для российских военных.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения армии России, продвигаясь по Днепропетровской области, создают плацдарм для охвата Красноармейска (украинское название — Покровск). Кроме того, он подчеркнул, что российские войска увеличили зону контроля на краматорском направлении.

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