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19:30, 19 июня 2025Забота о себе

Врачи списали симптомы опасного заболевания у 30-летней женщины на тревожность

20minutos: В Британии врачи списали симптомы рака кожи у женщины на тревожность
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Британии врачи списали симптомы рака кожи у 30-летней местной жительницы Лили Мерфи на тревожность. Ее историю рассказало издание 20minutos.

Врачи впервые обнаружили у Мерфи рак кожи, когда ей было 23 года. Опасное заболевание тогда находилось на ранней стадии, поэтому после лечения она вышла в ремиссию. Однако через несколько лет у женщины появились боли в груди и спине, а также она начала постоянно испытывать усталость.

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Ранее у британки уже были психологические проблемы, поэтому медики списали ее симптомы на тревожность. Однако ее мать такой ответ не устроил. После ее вмешательства Мерфи назначили дополнительные обследования, в ходе которых выяснилось, что рак кожи вернулся. Болезнь находилась уже на четвертой стадии, рак дал метастазы во многие органы, в том числе в легкие.

В апреле дерматолог Александра Браун рассказала, как проявляется рак кожи. По ее словам, данное заболевание можно спутать с укусами насекомых.

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