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16:03, 19 июня 2025Бывший СССР

ВСУ обвинили в вербовке подростков для отправки на фронт

Харьковская ВГА: ВСУ начали вербовать подростков для отправки на фронт
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир подразделения «Ахиллес» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко приказал подчиненным вербовать подростков для последующей отправки на фронт. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«На фоне активного продвижения ВС РФ на купянском направлении командир "Ахиллеса" Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что от подростков требуется лишь уметь управлять беспилотниками под руководством старших военнослужащих, корректируя огонь боевых дронов. По его словам, несовершеннолетним обещают выплаты в размере от 1 тысячи до 3 тысяч гривен (от 1,88 тысячи до 5,6 тысячи рублей), однако денег они не получают.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о подготовке на Украине кадрового резерва ВСУ из числа школьников. Он отметил, что для этого солдаты ВСУ организуют сборы подростков.

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