ВСУ обвинили в вербовке подростков для отправки на фронт

Харьковская ВГА: ВСУ начали вербовать подростков для отправки на фронт

Командир подразделения «Ахиллес» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко приказал подчиненным вербовать подростков для последующей отправки на фронт. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«На фоне активного продвижения ВС РФ на купянском направлении командир "Ахиллеса" Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что от подростков требуется лишь уметь управлять беспилотниками под руководством старших военнослужащих, корректируя огонь боевых дронов. По его словам, несовершеннолетним обещают выплаты в размере от 1 тысячи до 3 тысяч гривен (от 1,88 тысячи до 5,6 тысячи рублей), однако денег они не получают.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о подготовке на Украине кадрового резерва ВСУ из числа школьников. Он отметил, что для этого солдаты ВСУ организуют сборы подростков.