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17:54, 19 июня 2025Силовые структуры

Вышедший на свободу бывший вице-мэр российского города попал на видео

Опубликовано первое после УДО видео с вице-мэром Екатеринбурга Контеевым
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Появилось первое после освобождения видео с бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым, вышедшим из исправительной колонии № 5 по УДО. Ролик в Telegram-канале публикует издание «Е1».

На кадрах видно, как бывший чиновник в спортивном костюме и с пакетом в руках беседует с мужчиной в костюме. Собеседники стоят на автомобильной дороге возле леса и о чем-то оживленно говорят. Можно заметить, что отбывший наказание россиянин пребывает в хорошем настроении и улыбается.

Ранее 19 июня сообщалось, что осужденный на 20 лет Контеев выйдет на свободу.

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