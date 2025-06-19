Вышедший на свободу бывший вице-мэр российского города попал на видео

Опубликовано первое после УДО видео с вице-мэром Екатеринбурга Контеевым

Появилось первое после освобождения видео с бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым, вышедшим из исправительной колонии № 5 по УДО. Ролик в Telegram-канале публикует издание «Е1».

На кадрах видно, как бывший чиновник в спортивном костюме и с пакетом в руках беседует с мужчиной в костюме. Собеседники стоят на автомобильной дороге возле леса и о чем-то оживленно говорят. Можно заметить, что отбывший наказание россиянин пребывает в хорошем настроении и улыбается.

Ранее 19 июня сообщалось, что осужденный на 20 лет Контеев выйдет на свободу.