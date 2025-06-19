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15:32, 19 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Выявлен неожиданный провокатор проблем с сосудами

Микробиолог Цветикова: Некоторые кишечные бактерии повышают риск атеросклероза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Некоторые кишечные бактерии связаны с повышенным риском атеросклероза, сообщила кандидат биологических наук, руководитель отдела микробиологии сервиса «Новабиом» Софья Цветикова. Неожиданный провокатор проблем с сосудами она назвала беседе с «Лентой.ру».

По словам Цветиковой, микробиота кишечника может влиять на развитие заболеваний сердца и сосудов, в том числе повышает вероятность развития атеросклероза. «Кишечные бактерии участвуют в обмене холестерина и образовании веществ, которые повышают риск атеросклероза», — объяснила она.

Микробиолог рассказала, что с атеросклерозом, например, связаны бактерии Lachnoclostridium, Porphyromonas. Чем их больше в микробиоте кишечника, тем выше риск, хотя небольшое их количество присутствует и в микрофлоре здоровых людей.

Другие бактерии могут влиять на формирование атеросклеротических бляшек и тромбообразование. Они перерабатывают компоненты из продуктов животного происхождения в особое вещество — триметиламин. Большое количество этого вещества повышает риск атеросклероза и тромбоза

Софья Цветиковакандидат биологических наук, микробиолог

Чтобы поддержать здоровье микробиома кишечника и, следовательно, снизить риск проблем с сосудами, Цветикова посоветовала правильно питаться и отдавать предпочтение натуральным продуктам, богатым клетчаткой. Важно также ограничить красное мясо и вредные жиры.

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