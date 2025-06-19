Захарова дала совет обвинившему Россию в порче переданных Киеву тел главе МВД Украины

Захарова: Глава МВД Украины не объяснил, как нашел россиян среди переданных тел

Глава МВД Украины Игорь Клименко не смог объяснить, как нашел россиян среди переданных Россией тел бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ), когда ему соответствующий вопрос задали журналисты. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга «на полях» Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Глава МВД Украины заявил, что тела были смешаны: тела украинцев с телами россиян. Когда его собственные же журналисты попросили уточнить, а как он это определил, он ответить не смог. Я считаю, что это уже "к врачу"», — сказала она

Дипломат подчеркнула, что обвинения Клименко о том, что Москва усложняет процесс опознания переданных тел, уродуя их, являются «абракадаброй» и «дьявольским бормотанием». При этом она напомнила, что перед этим украинская сторона сама отказывалась принимать тела военнослужащих.

Захарова также опровергла заявления украинской стороны о том, что Киеву были переданы эксгумированные тела мирных жителей.

16 июня Минобороны России отчиталось о передаче Киеву свыше шести тысяч тел бойцов ВСУ. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат.