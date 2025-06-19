Захарова: Нельзя сказать об улучшении отношений с Арменией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила изменение отношений с Арменией. Об этом она рассказала в ходе брифинга «на полях» Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сказать, что намечается улучшение или изменение, точно нельзя. У нас есть своя динамика, своя проблематика», — заявила Захарова.

Помимо этого, она добавила, что вопрос присутствия контингента российских войск в стране не поднимался.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи. Отмечается, что остальные руководители стран-членов ЕАЭС подтвердили свое участие в мероприятии.