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16:52, 19 июня 2025Бывший СССР

Захарова оценила изменение отношений с Арменией

Захарова: Нельзя сказать об улучшении отношений с Арменией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила изменение отношений с Арменией. Об этом она рассказала в ходе брифинга «на полях» Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сказать, что намечается улучшение или изменение, точно нельзя. У нас есть своя динамика, своя проблематика», — заявила Захарова.

Помимо этого, она добавила, что вопрос присутствия контингента российских войск в стране не поднимался.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи. Отмечается, что остальные руководители стран-членов ЕАЭС подтвердили свое участие в мероприятии.

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