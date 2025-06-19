Захарова: Зеленский заявляет о закупке оружия у США, так как ему не нужен мир

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он планирует обсудить закупку Киевом оружия у США, говорит о том, что ему не нужен мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга «на полях» Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По поводу всех его (Зеленского — прим. «Ленты.ру») заявлений вы понимаете, я думаю, что их надо рассматривать не с точки зрения меморандума и так далее, а с точки зрения главного: эти заявления подтверждают, что ему не нужен мир», — сказала она.

По словам дипломата, президент Украины стремится лишь сохранить власть, а также «прокачивать» деньги для себя, своего окружения, а также тех, кто поставил его во главе страны. При этом она подчеркнула, что мир будет лишь мешать ему в этом.

Захарова также отметила, что украинского лидера не интересует судьба его народа. Она уточнила, что действия и заявления Зеленского делаются «по указке» и с согласованием у «британо-европейских спонсоров».