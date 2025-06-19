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16:55, 19 июня 2025Мир

Захарова призвала применять к Израилю два слова из вокабуляра

Захарова: К Израилю следует применять не давление, а убеждение и предложения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

К Израилю следует применять не давление, а убеждение и предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Надо договорить не о давлении, а о возможностях, убеждении, предложениях — вот это наш вокабуляр», — отметила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила о контактах между Россией и Израилем, добавив, что они осуществляются за закрытыми дверями. Захарова также подчеркнула, что переговоры об иранской ядерной программе могут быть продолжены. Она призвала обращать внимание на настоящие интересы Ирана и его народа, а не додумывать позицию Тегерана.

Ранее Захарова заявила, что попытки оправдать атаки Израиля мнимой озабоченностью иранской ядерной программой являются откровенным цинизмом.

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