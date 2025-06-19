Захарова раскрыла ожидания России от США

Захарова: Россия ждет от США предложений по продолжению контактов

Россия ждет от США предложений по продолжению консультаций касаемо устранения «раздражителей» в отношениях стран, контакты о возможности проведения новых встреч идут. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«У нас с американской стороной на данный момент существует, можно сказать, определенный механизм двусторонних консультаций. Прошло уже два раунда подобных встреч по устранению "раздражителей" в отношениях стран (...). Вот сейчас должен был пройти третий раунд, но, к сожалению, США заявили, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них других предложений», — рассказала дипломат.

Захарова отметила, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются по «линии посольств, глав министерств иностранных дел, а также глав государств».

16 июня Захарова сообщила, что США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств. Дипломат выразила надежду на то, что взятая Вашингтоном пауза в проведении встреч «не станет слишком длинной».

Также помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что США предложили России взять паузу в контактах по нормализации отношений, однако стороны в ближайшем времени достигнут новой договоренности по следующей встрече. В частности, он указал на то, что МИД и Госдепартамент вскоре обсудят время и место следующей встречи.