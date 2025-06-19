Захарова ответила на слова Каллас о 360-градусной угрозе от России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о «360-градусной угрозе», исходящей от России. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — отметила Захарова.

Таким образом она напомнила о словах бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что поворот внешней политики России «на 360 градусов» изменил бы мир.

Ранее Каллас сообщила, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угрозу». Глава евродипломатии также выразила мнение, что у Москвы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.