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10:44, 19 июня 2025Мир

Захарова высказалась о «заколдованной цифре» Каллас

Захарова ответила на слова Каллас о 360-градусной угрозе от России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о «360-градусной угрозе», исходящей от России. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — отметила Захарова.

Таким образом она напомнила о словах бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что поворот внешней политики России «на 360 градусов» изменил бы мир.

Ранее Каллас сообщила, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угрозу». Глава евродипломатии также выразила мнение, что у Москвы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.

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