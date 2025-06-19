Заснувшая на полу в самолете россиянка попала на видео и получила поддержку в сети

Заснувшая на полу самолета, следовавшего из Таиланда в Россию, пассажирка попала на видео и получила поддержку в сети. Кадры опубликовала на своей странице @g_arinushkina в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) очевидица.

Автор записи уточнила, что рейс следовал из Пхукета в Сочи. По ее словам, она впервые столкнулась с таким поведением на борту. В ролике незнакомка спокойно спала на полу в салоне самолета.

Пользователи сети раскритиковали снимавшую видео женщину за нарушение чужих личных границ. «Мы живем в мире, где ты даже поспать не можешь так, чтобы тебя не сняли, не выложили в рилс и не осмеяли», — написала одна из юзеров.

Ранее россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем, пожаловалась на него подписчикам и была пристыжена в сети. Некоторые пользователи поддержали недовольную женщину, а другие посчитали, что ей следует быть терпимее.