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20:13, 19 июня 2025Бывший СССР

Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск

Зеленский назначил генерала Шаповалова новым главой Сухопутных войск
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым главой Сухопутных войск Вооруженных сил республики (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Источник издания «РБК-Украина» в правительственных кругах рассказал, что у военных были разногласия относительно ведения боевых действий.

Драпатый подал в отставку 1 июня на фоне удара российских войск по 239-му полигону ВСУ в Днепропетровской области. Он добавил, что в армии каждый командир обязан нести личную ответственность за жизнь людей, и обратил внимание на круговую поруку и безнаказанность.

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